Nicchi: «Arbitri disposti a proseguire anche oltre giugno»

Nicchi, designatore arbitrale della Serie A, si è fatto portavoce del pensiero dei direttori di gara, dando la massima disponibilità a proseguire la stagione anche in estate: «Questo, tra le tante cose, era anche l’anno elettorale. Sia per noi che per la FIGC e il CONI. Ovviamente vista la situazione ci sarà una proroga, data la difficoltà di riunirsi in assemblea. L’idea di finire la stagione oltre il 30 giugno, per noi va bene. Agiremo a nostra volta con delle deroghe, non c’è problema, io personalmente farà quello che la mia autorità mi impone di fare» ha dichiarato a TMW Radio.