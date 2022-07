Nesta: «Questa dirigenza ha ridato al Milan un’identità, ma non può essere la stessa di un tempo…». Le parole dell’ex calciatore rossonero

Alessandro Nesta ha parlato della dirigenza del Milan ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Ecco le parole dell’ex rossonero:

«Questa dirigenza ha ridato al Milan un’identità, ma non può essere la stessa di un tempo, quando Berlusconi comprava il più forte giocatore in circolazione senza neanche sapere bene quanto costasse. Ora per arrivare in Champions e competere con le inglesi e le spagnole ci vogliono le idee e i soldi»,