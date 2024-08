Nesta LANCIA la sfida al Milan: «Mi farà un effetto strano, sarà emozionante! Così convinco il gruppo»

Alessandro Nesta, allenatore del Monza, ha parlato ai canali ufficiali del club in vista del Trofeo Silvio Berlusconi contro il Milan

LE PAROLE «Sarà un partita che mi darà un effetto molto strano giochiamo in uno stadio a me molto caro dove sono stato molto tempo e mi son preso le mie soddisfazioni grazie al Milan. Ho giocato i precedenti Tornei Berlusconi e sono sempre state grandi partite, so che ci sarà tanta gente e per me sarà emozionante. Il gruppo? I giocatori li convinci coi risultati, solo così puoi rafforzare le tue idee. Ci stanno i discorsi tecnici e tattici, ma quando porti nuove idee puoi solo convincere coi risultati»