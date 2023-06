Ndicka Milan, la Roma ha respinto anche l’ultimo tentativo: i dettagli

Ndicka Milan, la Roma ha respinto anche l’ultimo tentativo messo in atto nelle ultime ore dai rossoneri: i dettagli

Evan Ndicka si avvicina a grandi passi alla Roma. Il francese, che nei giorni scorsi ha ufficialmente lasciato l’Eintracht Francoforte a parametro zero, dovrebbe ripartire dal club giallorosso.

Come riportato da Sky Sport, anche nella giornata di ieri i capitolini hanno fatto nuovi passi in avanti verso la formalizzazione del colpo. Una manovra utile per respingere il tentativo dell’ultimo minuto del Milan.