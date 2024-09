Ndala Milan, il RETROSCENA SPIAZZA i tifosi! C’entra Ibrahimovic, cosa è SUCCESSO

Ndala-Milan, il retroscena sul talento del Manchester City spiazza i tifosi rossoneri: Ibrahimovic ci ha provato veramente

Come riportato da Ornstein, giornalista del The Athletic, il calciomercato Milan ci aveva provato in maniera concreta per Joel Ndala.

Il talento del Manchester City Joel Ndala in prestito al PSV Eindhoven con obbligo di riscatto condizionato. E’ considerato uno dei giovani più promettenti d’Europa. Il PSV ha battuto una serie di pretendenti, tra cui il Milan di Ibrahimovic, nella corsa al suo acquisto. Niente da fare.