Nazionali, Saelemaekers convocato con il Belgio Under 21

Alexis Saelemaekers è stato convocato dal ct del Belgio Under 21 per rappresentare la propria nazionale per il match, in programma il prossimo 8 settembre, contro i pari età della Germania.

La gara sarà valevole per la qualificazione ai prossimi europei di categoria. Saelemaekers è stato ricattato negli scorsi mesi dal Milan dopo il prestito con diritto di riscatto attuato nel gennaio precedente prelevandolo dall’Anderlecht.