Nazionali Milan: ecco i rossoneri che giocheranno al Mondiale

Dopo questo week end i campionati si fermeranno per far spazio al Mondiale. Ecco i rossoneri che andranno in Qatar:

– Theo Hernandez, Francia

– Olivier Giroud, Francia

– Simon Kjaer, Danimarca

– Rafael Leao, Portogallo

– Charles De Ketelaere, Belgio

– Fodè Ballo-Tourè, Senegal

– Sergino Gianni Dest, Usa

Alexis Saelemaekers è stato inserito nella lista B delle riserve nel caso ci fosse qualche defezione dell’ultimo minuto.