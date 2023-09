MN24 – Nazionali Milan: in cinque sono tornati oggi a lavorare a Milanello. ULTIME notizie verso il derby contro l’Inter

Come appreso da Milannews24, Stefano Pioli ha potuto riabbracciare nell’allenamento odierno ben cinque giocatori tornati dagli impegni con le rispettive Nazionali.

Trattasi di Leao, Theo Hernandez, Maignan, Thiaw e Krunic, che aveva fatto ritorno già ieri però a Milano. Hanno lavorato tutti in gruppo in vista del derby con l’Inter.

Sono atterrati in Italia anche Yunus Musah e Christian Pulisic, che nella notte sono scesi in campo con gli USA. Domani si alleneranno regolarmente in gruppo.