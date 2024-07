Nazionali Milan: loro si ALLENERANNO da soli a Milanello, tutti a disposizione in questa DATA

Il Milan si sta allenando a Milanello poi partirà per gli Usa. Alcuni nazionali si alleneranno da soli. Poi dai primi di agosto…

Prosegue la preparazione del Milan a Milanello, poi giovedì ci sarà la partenza per gli Usa. In tal senso alcuni nazionali faranno ritorno altri si uniranno alla squadra durante la tournée.

Come riportato da Sky Sport Alvaro Morata, Theo Hernandez, Mike Maignan e Tijjani Reijnders resteranno ad allenarsi a Milanello dopo le rispettive vacanze, in attesa del ritorno della squadra dagli USA, previsto per l’8 agosto. Fonseca quindi avrà tutti a disposizione dal 9.