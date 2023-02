Il campionato di Serie A femminile è fermo per la sosta delle Nazionali. Domani in campo l’Italia under 23 di Soffia

Il campionato di Serie A femminile è fermo per la sosta delle Nazionali. Domani in campo l’Italia under 23 di Soffia:

la rossonera affronterà insieme alle compagne in azzurro la Svezia in amichevole