Fofana Milan: braccio di ferro col Monaco, sullo sfondo spunta questo SCENARIO a sorpresa. Le ultime sul centrocampista

Il calciomercato Milan non molla la presa per Youssouf Fofana, sebbene questo colpo si stia complicando con il passare dei giorni. I rossoneri hanno un accordo di massima col giocatore ma sono distanti sulle cifre con il Monaco.

Per questo motivo non è da escludere uno scenario a sorpresa, ossia che il centrocampista (che non aspetterà in eterno i rossoneri) possa decidere di accettare altre proposte. La prima alternativa per il Diavolo è Cardoso del Betis.