Ieri si sono giocate le finali play off per il Mondiale femminile. Delusioni per le due giocatrici del Milan: Grimshaw e Arnadottir

la scozzese (entrata in campo al 66′) è stata eliminata dopo la sconfitta contro l’Irlanda. L’islandese (rimasta in campo per tutta la durata del match) ha ceduto il passo con la sua Nazionale al Portogallo dopo i tempi supplementari