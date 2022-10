Ieri sera la Svezia femminile ha battuto nettamente la Francia. In campo anche le due giocatrici del Milan Femminile: Asllani e Thomas

Nello specifico la svedese è rimasta in campo per 75′ mentre la compagna in rossonero è subentrata ad inizio secondo tempo