Il Milan saluterà anche Sergino Dest in questa pausa nazionali. Il terzino è stato convocato dagli USA per le prossime gare

Tra i tanti partenti a Milanello in questa pausa nazionali ci sarà anche Sergino Dest. Il terzino del Milan è stato convocato dagli USA per le gare del mese di marzo. La squadra del c.t. Gregg Berhalter giocherà in amichevole contro Grenada ed El Salvador.