Nazionali Femminili: nuovo format Uefa in vista di Euro2025

La UEFA ha approvato un nuovo format per le qualificazioni delle nazionali femminili al Campionato Europeo e alla Coppa del Mondo

Riprendendo il modello già utilizzato in campo maschile e dando seguito allo studio di un gruppo di lavoro sulle competizioni per nazionali (composto da rappresentanti di diverse federazioni), la UEFA ha approvato un nuovo format per le qualificazioni delle nazionali femminili al Campionato Europeo e alla Coppa del Mondo.

Il nuovo format verrà applicato prima di UEFA Women’s EURO 2025. A partire dall’autunno 2023, il nuovo sistema di competizioni per nazionali collegherà di fatto la Nations League alle qualificazioni europee. Nella fase intermedia sono previste promozioni, retrocessioni e Finals di Nations League, mentre nella fase conclusiva aggiungerà gli spareggi di qualificazione europei. Il nuovo format vedrà le nazionali inserite in tre diverse leghe, in gironi da tre o quattro squadre con partite in casa in trasferta contro ogni avversaria del girone.

Nations League. Al termine della Nations League, le Finals determineranno la vincitrice della competizione e, ogni quattro anni, le tre squadre europee che si qualificheranno ai Giochi Olimpici. La classifica finale della Nations League stabilirà anche la posizione di partenza delle squadre nelle qualificazioni europee.

Qualificazioni europee. Al termine delle qualificazioni europee, la classifica finale determinerà le squadre che si qualificheranno direttamente al Campionato Europeo o alla Coppa del Mondo FIFA femminile e quelle che potranno qualificarsi tramite gli spareggi. Inoltre, la classifica finale delle qualificazioni europee verrà utilizzata per determinare la lega in cui saranno inserite le nazionali nel ciclo di competizioni successivo.