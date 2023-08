Nazionale, scelto Spalletti come prossimo ct: ecco l’ostacolo! De Laurentiis alza il muro, facendo leva sul contratto

La FIGC ha fatto la sua scelta per il post Mancini. Per la panchina della Nazionale, il candidato numero 1 è Luciano Spalletti. Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, rimane il muro del Napoli sulla clausola di non competizione imposta dal Napoli. Aurelio De Laurentiis infatti non ha intenzione di fare un passo indietro sul pagamento di 2 milioni e 625 mila euro che gli spettano.

La clausola è prevista infatti per permettere a ADL di non vedere il tecnico su una panchina di una squadra concorrente. Proprio su questo aspetto sta lavorando la federazione italiana, che non può considerarsi concorrente ad un club.

La FIGC, però, ha pronto anche il piano B: nel caso di mancata fumata bianca, ci sarebbe Antonio Conte. L’ex allenatore della Juve, che è stato anche accostato al Milan, avrebbe dato la sua disponibilità per un eventuale ritorno.