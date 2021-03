Nazionale: due azzurri lasciano il ritiro. I dettagli

Domenico Berardi, Francesco Caputo e Giorgio Chiellini domani mattina lasceranno il ritiro della Nazionale e salteranno gare con la Bulgaria e la Lituania

Come fa sapere la FIGC, i tre giocatori non si aggregheranno al gruppo in partenza per Sofia, per far ritorno ai club di appartenenza.