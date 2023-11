Nasti ritrova il gol contro il Bari: «Ho lavorato duramente». Le parole del giocatore rossonero in prestito

Il giocatore del Milan Nasti in prestito al Bari ha parlato a TeleBari dopo il gol contro la Feralpisalò.

PAROLE – «Mi mancava, erano cinque giornate che non segnavo. Ho lavorato duramente in allenamento per farmi trovare pronto, volevo quella rete. Però poi ciò che conta è il risultato della squadra, indipendentemente da chi segna».