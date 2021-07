Nasce Alberto Schiaffino, bandiera dell’Uruguay – 28 luglio 1925

Il 28 luglio 1925 veniva alla luce colui che diventerà, forse, la più grande bandiera dell’Uruguay. Si tratta di Juan Alberto Schiaffino, così fenomenale tanto da essere ribattezzato El dios del fútbol. La sua carriera si divise tra la patria e l’Italia: militò nel Penarol per 9 anni, poi si divise tra Milan e Roma. Dal 1954 ottenne la cittadinanza italiana, fattore che gli consentì di giocare in Nazionale sia con la Celeste sia con gli azzurri.

L’apice della sua carriera arriva nel 1950, quando è un diretto protagonista del Maracanazo, evento in cui gli uruguaiani sconfiggono il tanto più quotato Brasile diventando campioni del mondo. Dopo la carriera da calciatore, terminata nel 1962, si siederà in panchina per pochi anni prima di dire basta. Scompare nel novembre del 2002.