Napoli, Spalletti pensa alla Champions: dentro Zerbin e Gaetano

Il Napoli di Luciano Spalletti vara un largo turn over per il match di quest’oggi contro il Verona, in vista della Champions League

Anche il Napoli è rivolto principalmente alla gara di Champions League. Gli azzurri, impegnati come il Milan quest’oggi contro il Verona, opteranno per un largo turn over per arrivare al meglio ai 90 minuti decisivi per la qualificazione alla semifinale.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, saranno sei i cambi di Luciano Spalletti rispetto al match di San Siro di mercoledì. Spazio a Gaetano in cabina di regia e Zerbin a fare il Kvara della situazione. Giocherà anche Ostigard in difesa al posto di Rrahmani ed Elmas per Zielinski a centrocampo. In attacco c’è Raspadori, con Osimhen in panchina pronto a subentrare per mettere benzina nelle gambe.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Olivera, Ostigard, Kim, Di Lorenzo; Anguissa, Gaetano, Elmas; Politano, Raspadori, Zerbin. All.: Spalletti.