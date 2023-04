L’attaccante del Napoli Victor Osimhen è già rivolto ai festeggiamenti per lo Scudetto. Le sue dichiarazioni

L’attaccante del Napoli Victor Osimhen è già rivolto ai festeggiamenti per lo Scudetto, in attesa dello scontro in Champions League contro il Milan. Le sue dichiarazioni in un’intervista a France Football.

«Per me è un grandissimo onore indossare la maglia che fu di Diego Armando Maradona. Non vedo l’ora di festeggiare insieme alla gente. Ho visto le immagini del 1987 e del 1990, sono pazzesche. Non riesco ad immaginare cosa succederà in città, ma non vedo l’ora di scoprirlo. Sarà fantastico regalare una gioia simile a questa piazza»