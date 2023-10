Napoli Milan, i rossoneri non hanno mai segnato di testa: il dato durante questa stagione

Napoli Milan, i rossoneri non hanno mai segnato di testa: il dato durante quest’inizio di stagione

Opta ha proposto alcune statistiche in avvicinamento del match tra Napoli e Milan. Tra queste anche il dato particolare sui colpi di testa: infatti i rossoneri non hanno segnato e nemmeno subito gol di testa in quest’inizio di stagione.

PAROLE – «Il Milan è, con Burnley e Aston Villa, una delle tre squadre che non hanno né segnato né subito gol di testa nei cinque grandi campionati europei in corso».