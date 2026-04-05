Napoli Milan, programma serrato per i rossoneri: oggi rifinitura e poi la partenza. Segui le ultimissime sui rossoneri

Non c’è spazio per le celebrazioni pasquali in casa Milan. La tensione è altissima e la concentrazione deve rimanere ai massimi livelli, perché la sfida di domani sera contro il Napoli rappresenta un vero e proprio spartiacque per il destino dei rossoneri. Il club meneghino ha deciso di non rallentare i ritmi, trasformando la domenica di festa in una giornata di intenso lavoro sul campo.

Allenamento a Milanello e partenza per Napoli

Sotto il cielo di Carnago, il tecnico Massimiliano Allegri ha diretto una sessione d’allenamento fondamentale. Il Diavolo sa bene che i punti in palio allo stadio Maradona peseranno come macigni sulla classifica finale.

Il programma stilato dallo staff tecnico del Milan è serrato: dopo la consueta rifinitura della vigilia, utile per limare i dettagli tattici e testare i calci piazzati, la squadra si dirigerà immediatamente verso l’aeroporto per il volo diretto a Napoli. L’obiettivo è chiaro: arrivare in Campania con la massima carica agonistica.

La strategia di Igli Tare e la posta in palio

A seguire da vicino ogni movimento della squadra c’è Igli Tare che ha lavorato instancabilmente per costruire un organico competitivo e sa che questo scontro diretto contro i partenopei è il test definitivo per misurare le ambizioni della società.

La partita non è solo una questione di prestigio, ma un passaggio obbligato per il posizionamento europeo del Milan. Leao e compagni si alleneranno normalmente a Milanello proprio perché la posta in gioco non permette distrazioni.

Un Diavolo pronto alla battaglia

Il Milan si presenta a questo appuntamento con la consapevolezza di chi non può più sbagliare. La gestione di Massimiliano Allegri punterà sulla solidità difensiva e sulle ripartenze letali dei suoi esterni. Con il supporto costante della dirigenza rappresentata da Igli Tare, i rossoneri cercano il colpo grosso in trasferta per regalare ai propri tifosi una gioia che vada ben oltre le uova di cioccolato. La marcia verso il Maradona è iniziata: il Diavolo è pronto a dare battaglia.

QUOTE NAPOLI MILAN – Sfida di vertice tra le due inseguitrici dell’Inter, chiamate entrambe alla vittoria per proseguire il sogno rimonta.

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