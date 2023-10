Napoli Milan, i partenopei imbattuti in sei delle ultime nove gare: i precedenti del match tra le due compagini

Manca sempre meno al match del Maradona e Opta ha fornito alcune statistiche per presentare il match tra Napoli e Milan.

STATISTICA – «Il Napoli è rimasto imbattuto in sei delle ultime nove gare di campionato contro il Milan (3V, 3N), perdendo tuttavia la sfida più recente (0-4 lo scorso 2 aprile); l’ultima volta in cui è stato sconfitto in due incontri di fila contro i rossoneri in Serie A TIM risale a febbraio 2011, con Walter Mazzarri in panchina».