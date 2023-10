Napoli Milan: NOVITA’ su Pulisic e Kalulu. Gli aggiornamenti sulle loro condizioni dopo l’uscita dal campo per infortunio

Pierre Kalulu e Christian Pulisic sono usciti dal campo in Napoli Milan causa infortunio. DAZN ha fornito la prima diagnosi sui due giocatori rossoneri.

Per il difensore trattasi di una contusione alla coscia sinistra, mentre per l’americano una contrattura, uscito dunque in via precauzionale.