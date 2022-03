Napoli Milan, Messias titolare a destra: Pioli si aspetta tanto da Junior

Stefano Pioli è pronto a confermare Junior Messias titolare a destra nella gara di questa sera tra Napoli e Milan

Stefano Pioli ha scelto Junior Messias. Il brasiliano, già cinque reti in stagione, ha convinto il tecnico ed è ormai considerato il vero titolare della fascia destra, con Saelemaekers prima alternativa. L’ex Crotone vuole incidere in una grande sfida e l’occasione di questa sera appare come particolarmente ghiotta.

Messias potrebbe non solo offrire a Giroud palloni invitanti da buttare in rete ma, vincendo il duello con Mario Rui, potrebbe rappresentare una chiave di volta importante del match.