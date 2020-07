Napoli-Milan, Maldini: «Questa rosa base per il Milan del futuro»

Il ds rossonero ha parlato a pochi minuti dall’inizio di Napoli-Milan, sottolineando la crescita della rosa allestita in questa stagione

E’ un Paolo Maldini che ci tiene a sottolineare i progressi compiuti dal Milan nelle ultime settimane. Come riferito a Sky Sport, il ds rossonero elogia il rendimento del gruppo: «Sono molto orgoglioso, vedo il 90% degli allenamenti, sapevo che questa squadra era destinata a sbocciare, il lockdown ha permesso a Pioli di fare una mini preparazione che non aveva fatto. Tanti giocatori nuovi hanno fatto bene, Rebic, Ibra, Bennacer… Se devo dire un nome dico Kessié, è diventato un giocatore completo, con una grande evoluzione, il fatto di giocare a 2 lo ha aiutato, mi ha sorpreso davvero tanto. Sono sicuro che questa potrà essere una grande base per il Milan del futuro, per vedere chi farà parte del Milan del futuro ci saranno decisioni prese da altri e magari anche da me stesso. A volte ci dimentichiamo anche dell’età dei giocatori, abbiamo un sacco di giocatori giovani. Abbiamo spinto molto per prendere due giocatori esperti come Ibra e Kjaer per farli crescere. Se io non avessi avuto vicino Baresi e Tassotti da giovane non avrei fatto quello che ho fatto, perché mi sentivo sicuro. Non ci sono casi di squadre che hanno avuto successo solo con i giovani, il passato conta e può essere una grande spinta. Quella maglia pesa e la storia è difficile da portare per i giovani che non sono abituati a farlo».

Ma Napoli-Milan è anche l’occasione per rivedere l’amico e compagno di mille battaglie Rino Gattuso: «E’ strano incontrarlo da avversario ma a volte le strade si dividono, quello che c’è stato tra Rino e il Milan nessuno lo potrà mai cancellare». Infine una battuta sul suo futuro: «E’ un po’ una cantilena che stiamo ripetendo da tempo, vogliamo arrivare a fine stagione nella maniera migliore, per farlo dobbiamo evitare questi discorsi e poi arriverà il giorno delle decisioni Se la società mi ha avvisato sui piani futuri? Anche se lo avessero fatto non lo direi, dobbiamo dare stabilità alla squadra, ero molto fiducioso di avere ottimi risultati, il lavoro di mister Pioli e dei ragazzi lo hanno confermato».