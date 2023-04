Napoli, altro guaio per l’attaccante: nuovo problema muscolare

Il Napoli rischia di perdere l’attaccante per il match di Champions League contro il Milan. Problema da valutare

Altri guai per l’attacco del Napoli in vista del match contro il Milan. In attesa di capire le possibilità di recupero di Osimhen, gli azzurri rischiano di perdere anche Giovanni Simeone. L’argentino ha accusato un problema muscolare nella gara di ieri contro il Lecce.

Come riporta il sito ufficiale del club azzurro, si tratta di un risentimento muscolare alla coscia destra. Difficile un suo rientro per la sfida di San Siro. In questo momento Spalletti ha il solo Raspadori a disposizione come attaccante.