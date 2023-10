Napoli Milan, Giroud quando vede i partenopei si “indiavola”: ecco i suoi dati nelle ultime sfide contro gli azzurri

Si avvicina la sfida di Campionato tra Napoli e Milan. Un match molto sentito per l’attaccante rossonero Giroud che ha dati molti positivi quando incontra i partenopei al Maradona.

Nelle ultime due partite in trasferta a Napoli ha trovato sempre il gol: sua la rete della vittoria in campionato per 1-0 e anche quella dell’1-1 in Champions League.