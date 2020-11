Napoli-Milan, Gattuso ritrova Ibra: lui che lo avrebbe rivoluto rossonero

Napoli-Milan, Ibra ritrova Gattuso memore dei tanti momenti insieme, Tuttosport ne cita qualcuno per sottolineare l’ottimo rapporto tra i due

Napoli-Milan, Ibra ritrova Gattuso memore dei tanti momenti insieme, Tuttosport ne cita qualcuno per sottolineare l’ottimo rapporto tra i due, mai nascosto da entrambi, anzi, era proprio il tecnico a volere Ibra, prima delle dimissioni dal Milan. A quei tempi Gattuso chiedeva per la squadra un po’ di esperienza in più ma che non gli fu mai concessa. Oggi Ibra è un giocatore del Milan, arrivato dopo le dimissioni di Gattuso ma sempre in ottimi rapporti.

QUALCHE ANEDDOTO- Come sopra riportato, Tuttosport di questa mattina racconta qualche aneddoto simpatico tra due artisti nel vero senso della parole, due figure sempre piene di colore e di sorprese: “Guerra e pace tra due vincenti di carattere”. E ancora: “Nello spogliatoio rossonero hanno anche litigato però in campo erano sempre uno a fianco all’altro”. E poi arriva il bello: “Quando Ibra alla fine di un allenamento gettò Gattuso in un cassonetto per…vendetta”.