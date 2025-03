Napoli Milan, due assenze confermate per Sergio Conceicao: non ci saranno per il big match di domenica. Le ultimissime sui rossoneri

Allo stadio Diego Armando Maradona andrà in scena la sfida valevole per la 31ª giornata di Serie A tra il Napoli e il Milan. Sergio Conceicao, per questa grande sfida, non avrà a disposizione due giocatori.

Emerson Royal e Yunus Musah (il primo per infortunio, il secondo per squalifica) non partiranno alla volta del capoluogo campano.