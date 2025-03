Napoli Milan, il bilancio non sorride ai rossoneri: il dato su questa trasferta parla chiaro. Le ultimissime sulla squadra allenata da Conceicao

Allo stadio Diego Armando Maradona andrà in scena la sfida valevole per la 30ª giornata di Serie A tra il Napoli e il Milan. I rossoneri, per sperare in un posto in Europa, non possono sbagliare.

I precedenti del Diego Armando Maradona pendono però leggermente verso il Napoli. In 87 incontri, infatti, la squadra partenopea ha vinto in 32 occasioni, due in più rispetto al Milan.