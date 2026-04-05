Napoli Milan, Allegri sorprende tutti in attacco: Leao e Pulisic andranno in panchina! Ecco tutti i dettagli

Napoli Milan, Allegri mescola le carte e sorprende tutti per la formazione rossonera! Pulisic e Leao vanno in panchina: i dettagli

Arrivano importanti novità di formazione per il Milan in vista del big match di domani sera allo stadio “Maradona” contro il Napoli. Stando a quanto riferito da Peppe Di Stefano a Sky Sport 24, Massimiliano Allegri ha deciso di cambiare radicalmente la conformazione dell’attacco rossonero. La scelta è ricaduta sulla coppia formata da Niclas Füllkrug e Christopher Nkunku, che dovrebbero partire dall’inizio. Nonostante i segnali di un possibile 4-3-3 visti nell’allenamento di ieri, si è trattato di un «depistaggio» tattico: il Milan si presenterà con il collaudato 3-5-2.

Napoli Milan, panchina per i big: Leão, Pulisic e Giménez pronti a subentrare

La decisione di puntare su Füllkrug e Nkunku comporta l’esclusione eccellente dai titolari di Rafael Leão e Christian Pulisic, pronti comunque a spaccare la partita a gara in corso. Insieme a loro siederà in panchina anche Santiago Giménez, la cui condizione fisica è in netta crescita dopo il lavoro specifico svolto a Milanello durante la sosta. Tra i convocati figura anche Ruben Loftus-Cheek, mentre è confermata l’assenza di Matteo Gabbia. In merito al difensore, Allegri è stato chiaro in conferenza: «non è partito per Napoli Matteo Gabbia, il cui rientro in gruppo è previsto per martedì».

La probabile formazione del Milan vedrà quindi Maignan tra i pali, protetto dal terzetto Tomori, De Winter e Pavlović. A centrocampo, il regista Luka Modrić sarà affiancato da Fofana e Rabiot, con Saelemaekers e il giovane Bartesaghi a presidiare le corsie laterali. Davanti, come detto, spazio alla forza fisica del tedesco e alla classe del francese per scardinare la difesa di casa e cercare punti pesanti in ottica scudetto.

QUOTE NAPOLI MILAN – Sfida di vertice tra le due inseguitrici dell’Inter, chiamate entrambe alla vittoria per proseguire il sogno rimonta.

La quota MILAN-TORINO OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI e grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.

La stessa giocata è quotata 1.05 su LOTTOMATICA e GOLDBET.