Il Napoli non parla a Dazn pre match con la Juve! La decisione del club, cosa succede

Il Napoli, per decisione di De Laurentiis, non parlerà nell’immediato pre-partita della gara contro la Juve. Il motivo

Clamorosa decisione del Napoli. Dopo aver annullato la conferenza stampa della vigilia, o per meglio dire senza averla neanche indetta, Aurelio De Laurentiis ha preferito non far parlare i propri tesserati a DAZN prima della gara contro la Juve di questa sera.

La sfida interessa molto da vicino anche il Milan: una vittoria dei partenopei manterrebbe la squadra di Pioli ad un punto dai bianconeri.