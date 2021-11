Altra sconfitta per il Napoli, prima in classifica in Serie A insieme al Milan. Gli azzurri cadono in casa dello Spartak Mosca

Cade ancora il Napoli di Luciano Spalletti. Dopo la sconfitta in campionato contro l’Inter gli azzurri perdono anche in Europa League in casa dello Spartak Mosca. Finisce 2-1 per i russi.

Un momento decisamente negativo per la capolista a pari merito con il Milan. I rossoneri devono approfittarne.