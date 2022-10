Nainggolan arrestato in Belgio: ecco i dettagli

Nainggolan arrestato in Belgio: trovato a guidare con una patente non valida. I dettagli

Come riportato da Het Nieuwsblad, Radja Nainggolan è stato arrestato dalla polizia di Anversa.

L’ex calciatore di Roma, Cagliari ed Inter è stato fermato dalla polizia per un controllo: le forze dell’ordine hanno riscontrato che la patente del centrocampista, che gli era stata ritirata tempo fa, non è valida perché non ha superato l’esame per riottenerla. Nainggolan è stato interrogato e la sua auto è stata posta sotto sequestro.