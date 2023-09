Mussa dà tempo a Pioli: «Il suo Milan ha perso dei leader, deve trovare soluzioni». Le sue dichiarazioni a Sportitalia

Intervenuto negli studi di Sportitalia, Giovanni Mussa ha parlato così del Milan. Le sue dichiarazioni.

MUSSA – «Il Milan sta facendo degli esperimenti, mettere in discussione Pioli non va bene, il Milan ha fatto bene e ora ha rinnovato la rosa perdendo dei leader. Si deve rimettere in discussione. A livello tattico deve trovare delle soluzioni. Per lo scudetto vedo l’Inter davanti alla Juve»