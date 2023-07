Musah Milan: Valencia irremovibile. Non si schioda da questa posizione: ULTIME notizie sul centrocampista

Secondo quanto riferito da Relevo, il Valencia non cambia posizione per quanto riguarda il futuro di Yunus Musah. Il club spagnolo confida che il Milan raggiunga i 20 milioni di euro di parte fissa come con Pulisic e Chukwueze.

Il centrocampista non ha giocato la prima amichevole su sua richiesta perché i rossoneri gli hanno detto che avrebbero alzato l’offerta.