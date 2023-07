Musah sempre più vicino al Milan: si può chiudere a questa cifra per l’arrivo in rossonero del centrocampista. Ultime

Come riportato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, Yunus Musah è sempre più vicino al Milan. Non siamo ancora all’intesa finale, motivo per cui serviranno altri giorni di trattative, ma i due club si avvicinano sempre di più.

Intanto il giocatore nemmeno ieri si è allenato con i propri compagni del Valencia, optando invece per una seduta personalizzata. È chiara a tutti, ormai, la sua volontà.