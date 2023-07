Musah Milan: l’americano sarà l’ottavo colpo rossonero, i dettagli

Il Milan ha chiuso l’ottavo colpo in entrata del proprio mercato estivo: tutto fatto per Musah dal Valencia

All’indomani dell’ufficialità dell’arrivo in rossonero di Chukwueze, il Milan chiude il suo ottavo colpo di mercato: tutto fatto per Musah dal Valencia.

i rossoneri come riportato da Calciomercato.com stanno sistemando gli ultimi dettagli. Se dovesse andare tutto in porto come sembra, il giocatore arriverà in Italia nella giornata di lunedì per le visite mediche.