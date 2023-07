Musah al Milan: quando può arrivare in Italia. Spunta la possibile data per lo sbarco a Milano del centrocampista del Valencia

Nell’edizione dedicata al calciomercato di Sky Sport 24, Marco Demicheli ha fornito gli ultimi aggiornamenti sull’arrivo al Milan di Yunus Musah. Affare fatto, con il giocatore che è in attesa di conoscere il programma che definirà la sua partenza da Valencia, l’arrivo a Milano e le visite mediche.

Il centrocampista potrebbe arrivare domani sera in Italia, con visite fissate per lunedì mattina. Con molta probabilità il giocatore non volerà poi per gli USA, continuando la sua preparazione insieme a Chukwueze a Milanello.