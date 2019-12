Mundo Deportivo – Il Barcellona cede Todibo solamente in prestito

Secondo quanto riferito dal Mundo Deportivo il Barcellona vuole privarsi di Todibo solamente con un’operazione di prestito

Il mercato di gennaio si avvicina e i primi nomi iniziano a circolare. Per la difesa, reparto che più di ogni altro necessita rinforzi, il primo nome sul taccuino dei dirigenti rossoneri è quello di Jean-Clair Todibo, difensore classe 1999 del Barcellona. I catalani credono fortemente nell’esplosione del loro giovane talento, ma attualmente le vie per un minutaggio più costante sono sbarrate.

Proprio per questo motivo il francese potrebbe trasferirsi a gennaio in un club che possa garantirgli più minuti in campo: secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, il Barça avrebbe già dato il suo via libera alla cessione, ma solamente con la formula del prestito secco. Inoltre la preferenza della società spagnola sarebbe quella di girarlo ad una squadra che disputi l’Europa League. Al momento comunque le offerte più concrete per Todibo sono arrivate dal Milan e dal Bayern Leverkusen (quest’ultima con il vantaggio di disputare l’EL). Entro un paio di settimane il difensore deciderà il suo futuro.