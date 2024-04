Moviola Roma Milan: gli episodi dubbi del match

Moviola Roma Milan: ecco gli episodi dubbi della partita, valida per il ritorno dei quarti di Europa League 2023/24

Il Milan affronta la Roma, nel match valido per il ritorno dei quarti di Europa League 2023/24. Dirige l’incontro Marciniak, con la coppia di assistenti Tomasz Listkiewicz e Adam Kupsik. Il quarto uomo sarà Paweł Raczkowski, mentre al VAR ci saranno Tomasz Kwiatkowski e Bartosz Frankowski. Ecco la moviola del match, con tutti gli episodi discussi e spinosi analizzati nel dettaglio. ROMA MILAN LIVE

1′ Fischio d’inizio – Cominciata Roma Milan.

8′ Graziato Calabria, niente cartellino giallo – Brutto fallo del capitano del Milan ai danni di Dybala: nessuna ammonizione, solo un richiamo verbale.

12′ Gol Mancini – Come all’andata, ci pensa Mancini a sbloccare il risultato. Controllo straordinario a liberarsi di Pulisic, poi tocco centrale per Pellegrini: destro a giro sul palo, lo stesso Mancini su ribattuta a porta vuota non sbaglia. Gol regolare.

17′ Tomori giù in area, ma Marciniak non dà rigore – Finisce a terra l’inglese, abbracciato alle spalle nel contatto da Smalling. Marciniak però non fischia rigore e dà fallo in favore della Roma per un gioco pericoloso di Tomori su Svilar.

22′ Gol Dybala – Pallone in profondità per Lukaku, che corpo a corpo vince il duello con Gabbia. Mette in mezzo per El Shaarawy, Gabbia allontana male sui piedi di Dybala che apre il compasso e con un sinistro a giro batte Maignan. Gol regolare.

31′ Espulso Celik – Roma in 10! Leao passa su Celik, che si disinteressa del pallone e in scivolata entra direttamente sulla sua caviglia, colpendo il tallone. Rosso diretto.

41′ Il Milan chiede un rigore, Marciniak va al VAR – Mischia in area, i giocatori del Milan chiedono rigore per un tocco di mano di Smalling. Marciniak va a rivederlo al VAR e non concede il penalty: prima l’ha toccata col braccio Giroud.