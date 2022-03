Moviola Napoli Milan: ecco tutti gli episodi del match tra gli azzurri e i rossoneri, valido per la 28esima giornata di Serie A

Subito un episodio al 5′ in area napoletana; sulla sponda area di Giroud, Bennacer si fionda sul pallone, anticipa di testa Koulibaly che tocca con le gambe il centrocampista rossonero. Per Orsato si gioca, è un contatto di campo per cui il VAR Valeri non può intervenire.

Furioso Pioli che non si dà pace ed infatti riceve il cartellino giallo da Orsato per proteste all’8′.

Al 13′ è il Napoli a protestare per un contatto tra Oshimen e Tomori in area rossonera; dal replay si vede come il contrasto sia stato duro ma non sufficiente per giustificare il rigore secondo Orsato.

Al 15′ altre timide proteste Napoli per un possibile tocco di mano in area di Tomori; il replay mostra come il difensore rossonero tocchi nettamente il pallone con la spalla destra.

Al 49′ il Milan passa in vantaggio con la zampata di Giroud, abile a deviare il tiro sballato di Calabria ma ancor più abile a rientrare in tempo dalla posizione di fuorigioco.