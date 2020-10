Moviola e Var di Milan-Spezia: tutti gli episodi del match LIVE

Moviola e Var di Milan-Spezia, gara valevole per il terzo turno di campionato. Analizza con noi tutti gli episodi del match su Milannews24.com

Moviola e Var di Milan-Spezia, gara valevole per il turzo turno di campionato. Analizza con noi tutti gli episodi del match su Milannews24.com. Il match sarà arbitrato da Marco Serra di Torino.

PRIMO TEMPO DI MILAN-SPEZIA

45′ Gioco fermo: a terra Kjaer dopo un brutto colpo alla testa subito in area da Piccoli

40′ giallo per Gyasi: fallo su Brahim Diaz, costretto a strattonarlo sulla corsa per non farlo scappare via. Calcio di punizione per il Milan dalla trequarti

20′ Calcio di punizione per il Milan: Calabria conquista un calcio di punizione in difesa dopo un retropassaggio pericolosissimo che mette in difficoltà Donnarumma

8’Calcio di punizione per il Milan: Calabria atterrato nella propria area da Gyasi

3′ Gioco fermo: Verde a terra dopo uno scontro con Theo Hernandez, nel proseguo dell’azione rimane a terra anche Gabbia dopo un intervento pulito su Theo Hernandez non fermato dall’arbitro

1′ FISCHIO DELL’ARBITRO SERRA