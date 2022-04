Mourinho: «Su Zaniolo c'è ossessione, nelle altre squadre...»

José Mourinho, tecnico della Roma, ha fatto il punto su Nicolò Zaniolo in conferenza stampa: di seguito le sue dichiarazioni

Intervenuto in conferenza stampa, Josè Mourinho ha parlato in questi termini di Nicolò Zaniolo:

«Sapevo che fosse la prima o la seconda domanda. Non commento quello che è successo per la Nazionale, mi dispiace che l’Italia non si sia qualificata, è chiaro che se si fosse incontrata con il Portogallo avrei tifato per il Portogallo. Mi dispiace che ci sia una Coppa del Mondo senza Italia. Su Zaniolo posso dire che ci sono tanti giocatori che vanno in panchina con i rispettivi club ogni tanto e non succede niente, è tutto normale. Non vedo questo tipo di domanda con altri club. Zaniolo è andato in panchina contro la Lazio, abbiamo adottato una strategia diversa con un obiettivo rivolto alla vittoria, ci siamo riusciti e non c’è storia. Quello che è successo in Nazionale non è da commentare, è arrivato qui il giovedì mattina con un problema ai flessori, non voglio commentare. Non si è allenato negli ultimi tre giorni, lui è il primo che non se la sente e non c’è storia. Sapevo che la seconda domanda sarebbe stata su di lui, ma non voglio più rispondere. Perché non chiedere ad Allegri se non gioca Bernardeschi o Peppino, perché a Inzaghi non chiedete se non gioca Edin? Ci sono delle ossessioni sulla situazione di Zaniolo. Se vuoi sapere qualcosa di più, chiama il suo entourage e spero ti possano dire la verità».