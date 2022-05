Mourinho lacrime immortali, la Roma scrive la storia

Il calcio italiano ritorna a gioire in Europa: la Roma di Josè Mourinho conquista la prima edizione della Conference League

(di Sandro Dall’Agnol) – Eh sì, ci voleva Josè Mourinho per risvegliare il calcio italiano e per riportare la Roma sulle prime pagine dei quotidiani. La notte di Tirana si tinge indelebilmente di giallorosso e le lacrime dello Special One stanno lì a spiegare quanto sia prezioso e unico questo successo.

La lama affilata di Zaniolo per sfilettare le difesa del Feyenoord, le mani esperte e sicure di Rui Patricio per conservare il bottino, i legni benedetti della National Arena per suggerire al continente quel che sarà il verdetto di una finale all’italiana in tutto e per tutto.

Una partita che probabilmente Mou aveva immaginato esattamente così: di sofferenza, di abnegazione, di straordinaria attenzione difensiva. I marchi di fabbrica di quasi venti anni di successi internazionali, con la sinuosa Conference League quinta coppa a trovare spazio nella bacheca del portoghese.

