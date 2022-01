Mourinho infuriato per le decisioni di Chiffi e Var

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

José Mourinho fischiato dai tifosi rossoneri per tutto l’arco del match. Il portoghese si arrabbia più volte con Chiffi e Var, il motivo

Atmosfera caliente: i milanisti non hanno dimenticato i trascorsi nerazzurri di Mourinho. Fischi costanti, clima da corrida. Lo riporta il Corriere della Sera.

Il portoghese s’infuria quando l’arbitro Chiffi, dopo esame al VAR, assegna un giusto rigore per una bracciata in area di Abraham. Poi sbotta nel dopo partita: «La mia Roma non mi è piaciuta, ma neanche arbitro e VAR».