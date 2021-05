Morte Astori, condannato il medico Galanti per aver falsificato un certificato

Nuovo importante aggiornamento nel caso Astori: è stato condannato il medico pratese Giorgio Galanti. Ecco il motivo

Come riportato dall’Ansa poco fa è arrivata la condanna per Giorgio Galanti, medico pratese reo di aver falsificato un certificato relativo a un approfondimento eseguito per osservare le risposte del muscolo cardiaco del calciatore della Fiorentina Davide Astori nella primavera del 2018. LA NOTA COMPLETA SU CALCIONEWS24.