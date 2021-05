Moratti: «Scudetto? Conte lavoro eccezionale, spero resti a lungo»

Massimo Moratti ha parlato dopo la conquista matematica dello Scudetto da parte dell’Inter. Ecco le sue dichiarazioni

Massimo Moratti ha parlato a Repubblica dopo la vittoria dello Scudetto dell’Inter. Le sue parole.

SCUDETTO – «Antonio Conte ha fatto un lavoro eccezionale. La dirigenza lo ha supportato. Festa? Mi metterò addosso una maglia dell’Inter. Ne ho parecchie, ho solo da scegliere. A fine carriera molti dei miei giocatori me ne hanno regalate di bellissime e importanti. Ma quele sceglierò non lo dico, non voglio scontentare nessuno».